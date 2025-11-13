Глава МВД Грузии сообщил об обнаружении всех фрагментов самолета ВВС Турции

Все фрагменты упавшего на территории Грузии турецкого военно-транспортного самолета, важные для расследования, найдены.

Об этом заявил глава МВД Грузии Гела Геладзе.

"Все важные для расследования технические средства и фрагменты самолета найдены, ведется экспертиза. К поисковым и спасательным мероприятиям были подключены более тысячи человек - представители как грузинской стороны, так и турецкой", - сказал журналистам Геладзе.

Он также отметил, что найдены останки всех 20 находившихся на борту, последнее тело спасатели обнаружили ранее в четверг. На месте продолжают работать эксперты криминалисты.

Вылетевший из Азербайджана транспортный самолет C-130 ВВС Турции разбился во вторник в Грузии, вблизи грузино-азербайджанской границы. Он направлялся в Турцию на базу ВВС в городе Кайсери. По информации грузинской стороны, борт пропал с радаров через несколько минут после вхождения в воздушное пространство Грузии без подачи сигнала бедствия. В связи со случившимся МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека.

Источник: ТАСС