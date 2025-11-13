Состоялась церемония открытия Бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней - ФОТО

13 ноября состоялась церемония открытия Бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие делегация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (США), председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов, председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов.

На церемонии также присутствовали член Кворума Двенадцати Апостолов Дэвид Беднар, член Кворума Семидесяти и первый советник Центральноевропейского регионального офиса Джек Джерард, президент и председатель правления Фонда Стирлинга Майлс Хансен и член Кворума Семидесяти по Центральной Европе и Евразии Пол Пикард.

Отметим, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была официально зарегистрирована в Азербайджане Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями 10 июля 2024 года. Председателем общины является Ольга Кимовна Гулиева.

В ходе мероприятия открытие Бакинского офиса церкви было оценено как значимое событие, которое будет способствовать развитию религиозного сотрудничества между двумя странами, а также продвижению в Азербайджане мультикультурных ценностей и религиозной толерантности.

Отметим, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (Церковь Мормона) — это религиозный центр, основанный на христианских корнях, но отличающийся от традиционных христианских конфессий некоторыми доктринальными особенностями.