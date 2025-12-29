Ереван рассчитывает на «ощутимые результаты» в диалоге с Турцией

В армяно-турецких отношениях назрела необходимость перехода от диалога к конкретным практическим шагам, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, между Ереваном и Анкарой ведется "интенсивный и позитивный" диалог, однако пришло время добиться ощутимых результатов "на земле".

По его словам, в ближайшей перспективе возможен заметный прогресс, и уже к концу года может быть сделан важный символический шаг.

Источник: «Sputnik Армения»