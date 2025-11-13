Встреча в Баку. Религия как дипломатический фактор

Как известно, Азербайджан на протяжении многих лет выступает значимой международной площадкой межрелигиозного и межкультурного диалога.

Этому способствует последовательная государственная политика веротерпимости и мультикультурализма, являющаяся не декларативным лозунгом, а одним из фундаментальных принципов азербайджанской государственности. В стране исторически сложилась модель мирного сосуществования различных религий и этносов, что неоднократно отмечалось международными организациями и представителями мировых религиозных общин. Регулярное проведение в Баку международных гуманитарных форумов, саммитов религиозных лидеров и конференций по межкультурному диалогу укрепило репутацию Азербайджана как государства, где религиозная толерантность выступает реальным инструментом общественной политики.

Хорошей иллюстрацией этой линии стал визит в Азербайджан делегации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 13 ноября и их встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Делегация, прибывшая из Соединенных Штатов, включала одного из высших руководителей церкви, члена Кворума Двенадцати Апостолов Дэвида Беднара, члена Кворума Семидесяти и первого советника Центральноевропейского регионального офиса Джека Джерарда, президента Фонда Стирлинга Майлса Хансена и члена Кворума Семидесяти по Центральной Европе и Евразии Пола Пикарда. Гости выразили признательность за официальную регистрацию Церкви в Азербайджане, состоявшуюся в 2024 году, подчеркнув её значение как шага, подтверждающего приверженность Баку институционализированному подходу к поддержке религиозного разнообразия. Делегация также приняла участие в церемонии открытия бакинского офиса церкви, что ознаменовало собой начала её полноценного присутствия в стране.

Во время встречи обсуждались вопросы межрелигиозного и межкультурного взаимодействия, традиционно являющегося одним из ключевых направлений политики Азербайджана. Отмечалось, что религиозная толерантность в республике имеет глубокие исторические корни и отражается в практическом опыте мирного сосуществования различных общин.

Контекст визита приобретает особую значимость на фоне опубликованного еще в начале 2024 года доклада Государственного департамента США, подготовленного при демократической администрации. Доклад содержал предвзятые и тенденциозные формулировки в отношении свободы вероисповедания в Азербайджане и, во многом опирался на политизированные тезисы, продвигаемые армянским лобби, включая нарратив о так называемой «депортации» армян из Карабаха. Эти оценки осложняли и без того напряженный двусторонний диалог с прежней американской администрацией и вызвали негативную реакцию азербайджанской стороны.

С приходом республиканской администрации Дональда Трампа подход Вашингтона к региону изменился.

Новое американское руководство стало демонстрировать гораздо более прагматичную позицию, что нашло отражение в подписании Вашингтонских соглашений в августе 2025 года и активизации контактов с Азербайджаном. На этом фоне визит высокопоставленных представителей мормонской церкви и открытие её офиса в Баку выглядят не только религиозным, но и политически значимым событием, указывающим на корректировку восприятия Азербайджана в американском общественно-политическом пространстве.

Следует отметить, что влияние Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в американской политике традиционно превышает масштабы её общины. Особенно заметно оно в западных штатах, прежде всего в Юте, где мормоны составляют большинство и формируют политическую культуру региона. Высокий уровень электоральной активности делает их мнение важным фактором для политиков, особенно в республиканской партии. Показательно, что ещё в январе 2023 года Сенат штата Юта принял заявление, подчеркивающее высокий уровень межрелигиозного согласия в Азербайджане — оценку, резко контрастировавшую с критическим федеральным докладом.

Таким образом, открытие офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Баку имеет комплексный характер. Оно подтверждает успешность азербайджанской модели межрелигиозного сосуществования и служит индикатором изменения подходов в американской политике, отражая движение к более взвешенному, прагматичному и конструктивному восприятию Азербайджана в Соединенных Штатах.

Ильгар Велизаде