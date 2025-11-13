В Азербайджане за распространение детской порнографии задержаны администраторы Telegram-каналов - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел провели операции против распространения и онлайн-продажи видеоматериалов порнографического характера с участием несовершеннолетних в анонимных каналах социальной сети Telegram.

В ходе мероприятий администраторы этих каналов - Ариф Мурадов и Фарид Сулейманов (имена условные) - были задержаны киберполицией, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные создавали каналы в Telegram и на этих профилях осуществляли распространение и онлайн-продажу видеоматериалов с участием несовершеннолетних - при продаже порнографических видео они использовали банковские карты, оформленные на разных людей, а собранные на них средства впоследствии обналичивали. Расследование выявленных фактов продолжается.

«В очередной раз обращаем внимание пользователей социальных сетей на то, что распространение и продажа видеоматериалов с участием несовершеннолетних, отражающих действия, противоречащие существующим в обществе этическим и поведенческим нормам, влечёт уголовную ответственность», - отмечают в МВД, подчеркивая, что оперативно-технические мероприятия по пресечению распространения и продажи такого контента продолжаются.