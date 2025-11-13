В Ереване задержан еще один оппозиционный журналист
Армянские правоохранители задержали журналиста оппозиционного издания Antifake.am Давида Фиданяна, сообщил в соцсетях адвокат Рубен Меликян.
Корреспонденту вменяют в вину препятствование правосудию, что юрист назвал достаточно странным обвинением.
В офисе издания с утра силовики провели обыски и изъяли технику.
До этого были задержаны авторы подкаста «Имнемними» Вазген Сагателян и Нарек Самсонян. Последний – один из учредителей Antifake.am. В офисе издания записывались и выпуски «Имнемними».
Сагателян и Самсонян были задержаны по обвинению в хулиганстве - на основании заявления спикера парламента Алена Симоняна.
Источник: Sputnik Армения
223