В Ереване задержан еще один оппозиционный журналист

Армянские правоохранители задержали журналиста оппозиционного издания Antifake.am Давида Фиданяна, сообщил в соцсетях адвокат Рубен Меликян.

Корреспонденту вменяют в вину препятствование правосудию, что юрист назвал достаточно странным обвинением.

В офисе издания с утра силовики провели обыски и изъяли технику.

До этого были задержаны авторы подкаста «Имнемними» Вазген Сагателян и Нарек Самсонян. Последний – один из учредителей Antifake.am. В офисе издания записывались и выпуски «Имнемними».

Сагателян и Самсонян были задержаны по обвинению в хулиганстве - на основании заявления спикера парламента Алена Симоняна.

Источник: Sputnik Армения