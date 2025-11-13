В Баку закрыт выход одной из станций метро - ПРИЧИНА
Один из выходов станции метро «Нариман Нариманов» временно закрыт для пассажиров.
Как стало известно, с сегодняшнего утра было ограничено использование выхода №4 станции.
Как сообщили 1news.az в ЗАО «Бакинский метрополитен», причиной стало начало работ по восстановлению настенной облицовки в выходе-переходе №4 станции «Нариман Нариманов».
На время проведения ремонта пассажиров просят временно пользоваться выходом №5.
Работы по ремонту облицовки планируется завершить до конца ноября.
