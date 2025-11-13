Группа Mamagama номинирована на международную премию - ФОТО

Международный песенный конкурс «Евровидение» запускает премию Eurovision Song Contest Award 2026.

Организаторы конкурса «Евровидение» запустили новую премию Eurovision Song Contest Award 2026 и официально объявили список номинантов.

Среди претендентов на награду оказалась и группа Mamagama, представлявшая Азербайджан на «Евровидении» в этом году. Коллектив номинирован в категории Certified Banger (Настоящий хит) – напомним, что в 2026 году на конкурсе «Евровидение» группа исполнила песню «Run with you».

Голосование за участников доступно через официальное приложение Eurovision Song Contest - поддержать любимого исполнителя можно до этих выходных, голосование завершится в это воскресенье.