От Баку до горных курортов: Сколько стоит новогодний отдых в Азербайджане?

О том, как интересно и комфортно встретить Новый год в Азербайджане, сколько это может стоить и какие локации подойдут для праздничного отдыха, читайте в предновогоднем материале 1news.az.

Новый год - это время, когда хочется сменить обстановку и создать особое настроение. Азербайджан с его живописной природой, богатой культурой и традиционным гостеприимством всё чаще становится направлением для новогодних поездок. В этом материале 1news.az рассказывает, какие форматы отдыха доступны в стране в праздничный период, на какие цены ориентироваться и что важно знать при планировании новогодних каникул.

ПОГОДА

Одно из удобств новогоднего отдыха в Азербайджане – 5 официальных выходных подряд – с 31 декабря по 4 января. Это даёт возможность спокойно распланировать поездку, не спеша отдохнуть и прочувствовать праздничную атмосферу. Дополняет впечатление и сравнительно мягкая для зимы погода, благодаря которой проводить время на прогулках и экскурсиях гораздо комфортнее. По данным сайта Gismeteo, в новогоднюю ночь 31 декабря погода в нижеприведенных городах Азербайджана будет следующей:

- Баку - пасмурно, дождь, до +8° тепла;

- Лянкяран - пасмурно, сильный снег с дождем, до +8° тепла;

- Губа - облачно, небольшой снег с дождем, до +2° тепла;

- Шеки - облачно, до +5° тепла;

- Габала - облачно, до +3° тепла;

- Гянджа - облачно, до +5° тепла;

- Шуша – облачно, от - 6° до 0°;

- Нахчыван - облачно, до +4° тепла;

- Шамаха - облачно, до +4° тепла.

ЦЕНЫ НА АВИБИЛЕТЫ

Зимний отдых в Азербайджане всегда привлекает туристов. Если вы планируете провести отпуск здесь, важно заблаговременно позаботиться о бронировании, ведь с приближением праздничного сезона цены на авиабилеты и гостиницы могут значительно вырасти. Раннее планирование позволит выбрать удобные даты, лучшие варианты перелёта и комфортное проживание, а также получить максимум впечатлений от зимнего отдыха без лишней спешки и стресса.

По официальным данным, среди туристов, посетивших Азербайджан в течение уходящего года, лидировала Россия (24,4%), Турция (17,4%), Иран (8,0%), Индия (6,6%) и Саудовская Аравия (4,3%). И если вы летите 30 декабря из Москвы в Баку, то при покупке билета сегодня перелет прямым рейсом AZAL обойдется вам в сумму от 662 долларов (1125 манатов), а из других городов на вышеуказанную дату стоимость билетов будет следующей:

- Стамбул - Баку - от 207 долларов (352 маната)

- Тегеран - Баку - от 122 долларов (208 манатов)

- Нью-Дели - Баку – от 183 долларов (311 манатов)

- Эр-Рияд – Баку – от 122 долларов (208 манатов)

Узнать о прямых рейсах в Баку в период новогодних праздников из нужного вам города можно на официальном сайте AZAL по ссылке. Если вы планируете отдых за пределами Баку, добраться до нужного места можно на такси – доступны локальные и международные сервисы, а также на поезде или автобусе. Билеты на поезд и автобус можно приобрести заранее онлайн или в кассах.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?

Планируя новогодние каникулы в Азербайджане, важно заранее подумать о месте проживания. Стоимость отдыха может существенно различаться в зависимости от города, уровня отеля или формата размещения. В Баку, например, на период с 30 декабря по 2 января цены на отели и апартаменты заметно растут, поэтому планировать бронирование, как и покупку авиабилетов, лучше заранее, чтобы выбрать удобный вариант по подходящей цене.

По данным системы интернет-бронирования отелей Booking.com, сумма проживания в Баку в период с 30 декабря по 2 января (2 взрослых, 3 ночи) следующая:

- Отели 5 звезд – к примеру в Four Seasons Hotel Baku бронирование обойдется в сумму чуть более 2080 долларов (3540 манатов), а в The Ritz-Carlton, Baku – 1165 долларов (1980 манатов)

- Отели 4 звезды – проживание в указанные выше даты в The Merchant Baku составит в 887 долларов (более 1500 манатов), а в Courtyard by Marriott Baku – 609 долларов (1032 маната)

- Отели 3 звезды – стоимость новогоднего проживания в Molokan Inn Hotel обойдется вам в 528 долларов (898 манатов), а в Theatrum Hotel Baku - 471 доллар (799 манатов).

В Габале за три ночи с 30 декабря по 2 января при двухместном размещении в одном из отелей (Qafqaz Riverside Hotel) цены могут начинаться от 1132 долларов (1925 манатов), а для любителей горного отдыха в Шахдаге стоимость проживания в эти даты, к примеру в Park Chalet, Shahdag, Autograph Collection стартует от 1279 долларов (2168 манатов).

КАК ПРОВЕСТИ НОВЫЙ ГОД?

В ожидании 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и наступления Нового года - Баку превращается в настоящую праздничную сказку. Городские парки, площади и улицы украшаются яркими огнями, новогодними символами и световыми инсталляциями, создающими атмосферу волшебства. Особое очарование в этот период получает и Старый город, узкие улочки, старинные здания и площади которого преображаются благодаря праздничным огням и декорациям, создавая ощущение настоящей новогодней сказки.

Помимо этого, в столице уже открыты праздничные новогодние ярмарки, где можно выбрать подарки, попробовать сезонные угощения и полностью погрузиться в праздничное настроение. Отметим, что на ярмарке, расположенной на приморском бульваре, развернут каток, где можно весело провести время всей семьёй.

Выбор места встречи Нового года в первую и главную очередь зависит от ваших предпочтений и бюджета – как в Баку, так и других городах Азербайджана доступны как масштабные праздничные ужины в ресторанах и отелях высокого уровня, так и более скромные варианты с уютной атмосферой и доступными ценами. К примеру, новогодний ужин в расположенном в JW Marriott Absheron Baku ресторане OroNero Bar & Ristorante обойдется вам в 170 долларов (290 манатов) – это стоимость праздничного фиксированного меню на одну персону.

Отдельной категорией остаются дома торжеств, где новогодние банкеты традиционно пользуются высоким спросом. В этом году стоимость празднования Нового года в подобных заведениях в расчёте на одного человека может достигать 600 манатов и напрямую зависит от формата шоу-программы. Существенное влияние на цену оказывает участие звёзд азербайджанской эстрады - чем более популярны приглашённые артисты и масштабнее развлекательная программа, тем выше итоговая стоимость вечера.

Напомним, что минувшей весной авторитетный международный журнал электронной и танцевальной музыки DJ Mag вновь представил ежегодный рейтинг лучших ночных клубов мира. Бакинский клуб FOMO BAKU не только вошёл в престижный ТОП-100, но и укрепил свои позиции в списке, поднявшись выше по сравнению с предыдущими результатами и сегодня в рейтинге он расположился на 65-м месте. Для поклонников андеграундной электронной сцены это делает FOMO одним из самых заметных мест на клубной карте региона и привлекательной площадкой для встречи Нового года – стоимость входного билета 41 доллар (70 манатов).

С наступающим Новым годом! Желаем, чтобы грядущий год был наполнен яркими событиями, удачными начинаниями и значимыми успехами!

*Отметим, что представленные в материале цены действительны на момент публикации статьи

*Цены на бронирование в отелях указаны без учетов налогов

