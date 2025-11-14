Лейла Алиева встретилась со спортсменами на гребной базе в Мингячевире - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках поездки в Мингячевир ознакомилась с гребной базой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейле Алиевой была предоставлена подробная информация о деятельности Олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр», построенного на реке Кура, созданной здесь инфраструктуре, процессе подготовки спортсменов и достигнутых успехах. Было отмечено, что Олимпийский учебно-спортивный центр «Кюр» является одной из уникальных гребных баз в Европе, а также на пространстве СНГ.

Центр функционирует как одна из основных тренировочных баз национальной сборной по академической гребле. Здесь созданы условия в соответствии с современными стандартами для тренировок спортсменов различных возрастных групп на профессиональном уровне, а также налажена необходимая инфраструктура, имеются спортивный инвентарь и системы, отвечающие требованиям безопасности.

На встрече также была доведена до внимания работа, проводимая по привлечению молодежи к здоровому образу жизни, широкой популяризации гребного спорта и укреплению спортивной инфраструктуры в регионе.

Лейла Алиева наблюдала за тренировочным процессом гребцов, тепло побеседовала со спортсменами.