В Ханкенди на продажу будут выставлены квартиры.

Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов заявил, что после возведения в городе многоэтажных многоквартирных жилых зданий предпринимателями квартиры будут выставлены на продажу.

"Поступило большое количество обращений от граждан, желающих приобрести квартиры в Ханкенди. Продажа квартир будет возможна как за наличные, так и в ипотеку. На основе договоров, подписанных предпринимателями с банками, гражданам будет предоставлена возможность приобретать квартиры в ипотеку. Для прозрачного и удобного осуществления этого процесса предпринимателям будет оказана необходимая государственная поддержка", - сказал он.