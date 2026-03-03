Началось первое лунное затмение 2026 года.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Было отмечено, что лунное затмение началось в 12:44 и завершится в 18:23: «Пик затмения придется на 11:33.

Это полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать в Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, Арктике, Антарктиде, а также в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. В Азербайджане же из-за того, что Луна будет находиться ниже линии горизонта и явление совпадает со светлым временем суток, наблюдать затмение будет невозможно».

В сообщении подчеркивается, что явление, известное как «Кровавая Луна», происходит именно во время полного лунного затмения, когда спутник окрашивается в красный оттенок: «Причина в том, что во время затмения до поверхности Луны доходит только длинноволновая часть солнечных лучей, проходящих через атмосферу Земли. Также во время этого явления Земля оказывается между Солнцем и Луной, преграждая путь прямому солнечному свету. Тень Земли падает на Луну, и происходит затмение. Лунные затмения обычно длятся дольше солнечных, так как площадь земной тени значительно больше лунной. Это явление происходит только в фазе полнолуния. Полное лунное затмение может длиться до 105 минут. В отличие от солнечного, лунное затмение можно наблюдать из любой точки, где Луна находится над горизонтом».