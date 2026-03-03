В Азербайджане за использование электронных сигарет в этих местах будут штрафовать

В Азербайджане за использование электронных сигарет в запрещенных местах будут штрафовать.

Как сообщает 1news.az, это нашло отражение в поправках к Кодексу об административных проступках, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании, Милли Меджлиса.

Согласно проекту, с 1 апреля за использование электронных сигарет в местах, где курение табака запрещено, в том числе на улицах и в других общественных местах, будет налагаться штраф в размере 30 манатов. После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Отметим, что под местами, где курение запрещено, подразумеваются следующие объекты:

образовательные и воспитательные учреждения, а также их территории;

медицинские и лечебно-реабилитационные учреждения, а также их территории;

здания и объекты, где проводятся спортивные соревнования и другие массовые мероприятия, а также их территории;

объекты общественного питания, включая рестораны, кафе и бары;

торговые объекты;

бытовые объекты;

учреждения социального обслуживания;

средства размещения (отели, гостиницы и т.д.);

театры и кинотеатры, здания цирков, выставочные и демонстрационные залы, читальные залы, библиотеки, музеи и другие объекты культуры;

детские площадки;

надземные закрытые и подземные пешеходные переходы;

автобусы, следующие по регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным маршрутам, автотранспортные средства общего пользования, осуществляющие пассажирские перевозки, и легковые автомобили такси;

вестибюли, переходы, платформы и вагоны станций метрополитена;

воздушные суда, железнодорожные поезда, водные суда;

административные здания воздушных и морских (речных) портов, железнодорожные вокзалы, автовокзалы (автостанции) и автобусные остановки;

лифты и места общего пользования в многоквартирных жилых домах;

таксофоны;

автозаправочные станции, включая здания и предприятия, где хранятся легковоспламеняющиеся вещества, а также транспортные средства, перевозящие такие вещества;

другие предприятия, управления и организации, рабочие места, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.