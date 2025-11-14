Глава МИД Грузии: Вашингтонские договоренности - шаг к установлению устойчивого мира в Южном Кавказе

Грузия всегда играла важную роль в развитии региона, в обеспечении его мирного и стабильного развития, и продолжит вносить свой вклад в укрепление регионального сотрудничества.

Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции после встречи с ее армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Она поприветствовала мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном от 8 августа подписанное в Вашингтоне: «Это историческое соглашение действительно является шагом к установлению устойчивого мира в Южном Кавказе и открывает возможности для долгосрочного стабильного развития региона».

В этом контексте глава МИД отметила трехстороннюю встречу Грузия — Армения — Азербайджан, которая впервые прошла в Тбилиси, целью которой была создание основ взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа.

«Надеюсь, что это сотрудничество продолжится и принесет значительные результаты для всех трех стран и региона в целом», - отметила Бочоришвили.

Источник: «Sputnik Грузия»