 Спикер парламента Грузии: После мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном надо думать о развитии региона как общего пространства | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Спикер парламента Грузии: После мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном надо думать о развитии региона как общего пространства

First News Media15:05 - Сегодня
Спикер парламента Грузии: После мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном надо думать о развитии региона как общего пространства

После достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном нужно смотреть вперёд и думать о развитии региона как общего пространства.

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на фоне визита в страну министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

По словам Папуашвили, и Армения, и Азербайджан проводят правильную политику в том смысле, что стремятся сотрудничать со всеми направлениями и партнёрами ради блага своих народов.

«После достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном нужно смотреть вперёд и думать о развитии региона как общего пространства. Мы все должны укреплять друг друга в деле, которое важно для каждой страны. Речь идёт об укреплении суверенитета и повышении благосостояния населения. В этом плане мы видим, что и Армения, и Азербайджан проводят правильную политику, стремясь сотрудничать со всеми, кто работает на благо их народов. Они не действуют так, как наша управляемая извне радикальная оппозиция, которая считает, что нельзя смотреть никуда, кроме как ждать указаний из Брюсселя. Поэтому мы поговорим и об этих вопросах — как они оценивают текущую динамику в регионе и какие общие планы у нас есть», — заявил Шалва Папуашвили.

Источник: news.am

Поделиться:
273

Актуально

Политика

Алиев и Зеленский осудили ракетный удар России по посольству Азербайджана в ...

1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Общество

На заводе «Азерсилах» произошел взрыв, есть погибший

Общество

Yves Rocher Azerbaijan представляет новую серию Glow Énergie [C+] - ФОТО

Политика

Алиев и Зеленский осудили ракетный удар России по посольству Азербайджана в Киеве

Посол России вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота

В результате ракетного обстрела Киева нанесен ущерб зданию посольства Азербайджана в Украине - ФОТО

Спикер парламента Грузии: После мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном надо думать о развитии региона как общего пространства

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Эрдоган прочитал стихотворение Мамеда Араза на военном параде в Баку - ВИДЕО

МЧС Азербайджана готово присоединиться к спасательной операции в Грузии

Пашинян о мире с Азербайджаном: «Мы выполнили нашу миссию»

Пашинян: Карабахский вопрос был поводком для того, чтобы привязать Армению к «ближайшему дереву»

Последние новости

Иран задержал танкер из ОАЭ

Сегодня, 17:37

На одном из перекрестков в Баку обновлена организация движения – ВИДЕО

Сегодня, 17:33

С нового учебного года в школах искусств начнётся преподавание серии пилотных специальностей

Сегодня, 17:26

Алиев и Зеленский осудили ракетный удар России по посольству Азербайджана в Киеве

Сегодня, 17:16

В Баку изъято около 2 тонн непригодного в пищу мяса - ВИДЕО

Сегодня, 16:58

В рамках акции «Дыхание будущему!» за один день высажено 111 111 деревьев - ФОТО

Сегодня, 16:52

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 16:48

В Азербайджане свыше 200 тыс. зарегистрированных безработных

Сегодня, 16:35

В розыгрыше Bakcell был определён 6-й обладатель люкс автомобиля! - ФОТО

Сегодня, 16:26

На заводе «Азерсилах» произошел взрыв, есть погибший

Сегодня, 16:20

Посол России вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота

Сегодня, 16:00

ЧМ-2026: назначены арбитры на матч Азербайджан – Франция

Сегодня, 15:53

Айгюн Кязимова презентовала патриотическую песню «Mərd adam» - ВИДЕО

Сегодня, 15:38

ЕС нашел замену российскому газу

Сегодня, 15:33

Численность населения Азербайджана увеличилась

Сегодня, 15:23

Мирзоян: Мир, установленный между Ереваном и Баку, будет способствовать развитию региона

Сегодня, 15:20

В результате ракетного обстрела Киева нанесен ущерб зданию посольства Азербайджана в Украине - ФОТО

Сегодня, 15:15

Спикер парламента Грузии: После мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном надо думать о развитии региона как общего пространства

Сегодня, 15:05

Пресечена крупная поставка наркотиков: Задержано шесть человек

Сегодня, 15:00

Киев под обстрелом: война, коррупция и развал фронта - репортаж AnewZ - ВИДЕО

Сегодня, 14:50
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента ИльхамаСегодня, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30