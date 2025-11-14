Спикер парламента Грузии: После мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном надо думать о развитии региона как общего пространства

После достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном нужно смотреть вперёд и думать о развитии региона как общего пространства.

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на фоне визита в страну министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

По словам Папуашвили, и Армения, и Азербайджан проводят правильную политику в том смысле, что стремятся сотрудничать со всеми направлениями и партнёрами ради блага своих народов.

«После достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном нужно смотреть вперёд и думать о развитии региона как общего пространства. Мы все должны укреплять друг друга в деле, которое важно для каждой страны. Речь идёт об укреплении суверенитета и повышении благосостояния населения. В этом плане мы видим, что и Армения, и Азербайджан проводят правильную политику, стремясь сотрудничать со всеми, кто работает на благо их народов. Они не действуют так, как наша управляемая извне радикальная оппозиция, которая считает, что нельзя смотреть никуда, кроме как ждать указаний из Брюсселя. Поэтому мы поговорим и об этих вопросах — как они оценивают текущую динамику в регионе и какие общие планы у нас есть», — заявил Шалва Папуашвили.

Источник: news.am