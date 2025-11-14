В розыгрыше Bakcell был определён 6-й обладатель люкс автомобиля! - ФОТО

Эмоции в мега-розыгрыше Bakcell продолжают расти!

По итогам тиража, проведённого на этой неделе, искусственный интеллект определил победителя розыгрыша 6-го автомобиля Zeekr 001. Им стала Рабият Агаева. Сегодня она получила ключи от своего нового автомобиля.

В ближайшие недели будут объявлены ещё 7 счастливых обладателей Zeekr 001. И ты тоже можешь стать следующим победителем розыгрыша люкс автомобиля — всего за 1 AZN!

Чтобы принять участие в розыгрыше и увеличить свои шансы на выигрыш, приобрети один из пакетов «Шанс».

«Шанс»-пакеты:

• 1 AZN «Шанс»-пакет – 3 шанса → *3#YES

• 5 AZN «Шанс»-пакет – 25 шансов → *25#YES

• 20 AZN «Шанс»-пакет – 150 шансов → *155#YES

Всего в мега-розыгрыше Bakcell уже выиграли: 6 человек — Zeekr 001, 41 человек — iPhone 17. Абонентов ждут люкс подарки — каждый день iPhone 17, каждую неделю Zeekr 001, а в финале — Porsche Cayenne!

Подробнее: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

