В рамках акции «Дыхание будущему!» за один день высажено 111 111 деревьев - ФОТО

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана по традиции организовало на территории страны масштабные мероприятия по посадке деревьев в поддержку ежегодной акции, проводимой в братской Турции под лозунгом «Дыхание будущему!».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе, в ходе акций, проведенных на землях лесного фонда страны и на Абшеронском полуострове, за один день высажено всего 111 111 деревьев.

В преддверии Всемирного дня окружающей среды и Всемирного форума городов (WUF13), которые состоятся в 2026 году в Баку, эти акции еще раз демонстрируют поддержку нашей страны глобальным экологическим инициативам, ее экологическую ответственность, а также последовательные шаги во имя зеленого развития и устойчивого будущего.

Отметим, что с 2020 года Азербайджан присоединился к инициативе Турции «Дыхание будущему!» и ежегодно во всех регионах страны проводятся массовые акции по посадке деревьев.