Проживающий в США Вагиф Аллахвердиев вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

Вагиф Джафар оглу Аллахвердиев, проживающий в США и использующий имя Виктор Александр, также был вызван в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как сообщил Общественный телеканал, ему направлено официальное извещение о вызове в Следственное управление Генеральной прокуратуры в соответствии со статьёй 467-13.4 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно уведомлению, Аллахвердиев должен явиться 21 ноября в 16:00 в Главное следственное управление прокуратуры по адресу: Баку, Бинагадинский район, улица Сулеймана Сани Ахундова, 160.