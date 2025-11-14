В Польше заявили об обнаружении нацистского золота

Группа польских исследователей, занимающаяся поисками легендарного «золотого поезда» нацистов времён Второй мировой войны, сообщила о получении новых данных, которые, по их мнению, могут подтверждать существование состава. Об этом пишет Dziennik.pl.

По словам участников проекта, проведённое георадарное исследование в Нижней Силезии выявило подземную аномалию, интерпретируемую как тоннель и несколько вагонов. Исследователи считают результаты убедительными и технически обоснованными, отмечая, что документация соответствует логическим и физическим параметрам.

Сейчас группа намерена запросить разрешение на проведение дальнейших поисковых работ в лесном массиве, чтобы уточнить характер обнаруженной структуры.

При этом подлинность найденных объектов официально не подтверждена. Эксперты подчёркивают, что данные георадара предварительные и требуют дополнительных проверок, включая возможные раскопки.

Легенда о «золотом поезде» возникла после Второй мировой войны. По версии историков, в последние дни войны из Бреслау (ныне Вроцлав) нацисты вывезли секретный состав, нагруженный золотом, драгоценностями, произведениями искусства и архивами. Поезд якобы направлялся в Нижнесилезские горы, где существовала сеть тоннелей, связанных с проектом «Ризе». На одном из участков состав исчез, предположительно был спрятан и входы в тоннель завалены.