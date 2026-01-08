Мы сконцентрированы на мире с Баку: Пашинян об отзыве исков

Между Арменией и Азербайджаном сохраняется широкий круг нерешенных вопросов, которые должны быть урегулированы в рамках мирного процесса.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге по итогам заседания правительства, отвечая на вопросы о возможном отзыве международных исков.

"В армяно-азербайджанских отношениях остается множество вопросов, к которым необходимо обращаться в логике мирного процесса. Наш приоритет — подписание соглашения об установлении межгосударственных отношений. Все остальные вопросы рассматриваются именно в этом контексте и в соответствующей последовательности", — заявил Пашинян, передает Sputnik Армения.

Комментируя непосредственно тему международных исков, глава правительства отметил, что порядок их урегулирования закреплен в проекте мирного соглашения и начнет действовать после его подписания и ратификации.

Ранее министерства иностранных дел Азербайджана и Армении опубликовали парафированный текст Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку. Документ предусматривает, что через месяц после вступления договора в силу стороны взаимно отзовут иски из международных судебных инстанций, обязуются не подавать новых исков и не участвовать в разбирательствах, инициированных третьими государствами против одной из сторон.