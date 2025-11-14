МЧС предупреждает о рисках для оставленных без присмотра детей

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению по вопросам безопасности детей.

«К сожалению, несмотря на проводимую МЧС массовую разъяснительную работу, фиксируются случаи, когда несовершеннолетние оказываются в опасной или беспомощной ситуации из-за безответственности и халатности некоторых родителей. На основе поступающих сообщений спасательные подразделения министерства проводят оперативные действия, в ходе которых выручают детей и передают членам семьи или родственникам», - отмечается в обращении.

Подчеркивается, что только за первые 13 дней ноября благодаря оперативным действиям спасателей МЧС было спасено 22 ребёнка.

Отмечается, что анализ показывает, что подобные случаи в основном происходят из-за оставления детей без присмотра, в том числе часто одних в квартире или других помещениях.

В связи с этим МЧС напоминает родителям о возможной опасности, связанной с наличием в квартирах электрических и газовых приборов, открытых балконов и окон, тяжёлых предметов, которые могут упасть, химических веществ, режущих инструментов и других опасных предметов, а также с нахождением детей без присмотра в лифте, во дворе, на улице, в автомобиле и в иных местах.

«Еще раз призываем родителей быть внимательными к своим детям и не оставлять их без присмотра», - отмечают в МЧС.