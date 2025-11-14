Пашинян о сроках аренды «маршрута Трампа»: Либо 49, либо 99 лет

Армения обсуждает с США два сценария передачи «маршрута Трампа» через Сюник в аренду – на 49 или 99 лет, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

Изначально, при подписании 8 августа в Вашингтоне соответствующей декларации говорилось об аренде сроком на 99 лет.

Выступая на конференции по региональной безопасности в Ереване, премьер Армении пояснил, что сроки связаны с инвестициями и их окупаемостью. У инвестора должны быть гарантии, что он получит обратно вложенные средства вместе с определенной прибылью.

Пашинян отметил, что армянская сторона не видит в этих обсуждениях политического компонента – они носят сугубо финансово-экономический характер. Сроки аренды зависят исключительно от того, за какой период времени инвестиции окупятся.

Премьер также сообщил, что в Копенгагене обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым строительство в первую очередь линий электропередач и газопровода на «маршруте Трампа». «Не скрою, мы с президентом Азербайджана в Копенгагене затрагивали вопрос, и предварительно пришли к тому, что быстрее всего получится построить ЛЭП и газопровод», – сказал он.

Источник: «Sputnik Армения»