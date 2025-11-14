Сегодня - День борьбы с диабетом

Ежегодно 14 ноября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.

Он был учрежден в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на стремительный рост заболеваемости диабетом. С 2007 года эта дата проводится под эгидой ООН.

Всемирный день борьбы с диабетом сегодня является крупнейшей международной кампанией по информированию о заболевании, охватывающей более 160 стран и свыше 1 млрд человек. Выбор даты связан с днем рождения канадского ученого Фредерика Бантинга, который совместно с Чарльзом Бестом открыл инсулин в 1922 году. Это открытие стало прорывом в медицине и спасло миллионы жизней.

Диабет представляет собой хроническое заболевание, которое развивается при недостаточной выработке инсулина или нарушении реакции организма на этот гормон, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Болезнь может возникнуть в любом возрасте и на разных этапах жизни. Различают два основных типа заболевания — инсулинозависимый (I тип) и инсулиннезависимый (II тип).

Согласно данным Государственного комитета статистики, в 2024 году в Азербайджане были зарегистрированы 33 533 человека, которым впервые поставлен диагноз «сахарный диабет». Отмечается, что из них 1134 человека страдают инсулинозависимым, а 32 399 – инсулиннезависимым сахарным диабетом.

Организации по борьбе с диабетом призывают уделять особое внимание профилактике, включая поддержание здорового образа жизни и правильного питания. В резолюции ООН подчеркивается необходимость разработки национальных программ по лечению и профилактике диабета, а также расширения доступа населения к медицинской помощи и просвещению.

Всемирный день борьбы с диабетом ежегодно объединяет национальные и международные структуры, привлекая внимание к проблеме и содействуя повышению информированности о мерах по предотвращению и контролю заболевания.

По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность населения в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни. К тому же актуальность проблемы обусловлена еще и масштабностью распространения данной болезни. По оценкам, в настоящее время диабетом страдает 589 млн человек во всем мире по сравнению с 108 млн в 1980 году. И с каждым годом число заболевших увеличивается.

Особенно катастрофический рост заболеваемости связан с сахарным диабетом II типа, доля которого составляет более 85% всех случаев, и который в значительной мере является результатом излишнего веса и физической инертности. Кстати, для его профилактики эффективны простые меры по поддержанию здорового образа жизни и правильного питания.

Ежегодно, благодаря деятельности Международной диабетической федерацией, Всемирный день борьбы с диабетом охватывает миллионы людей во всем мире и объединяет диабетические общества 160 стран с целью повышения осведомленности о сахарном диабете и его осложнениях. Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции предлагает государствам-членам разработать национальные программы по борьбе с сахарным диабетом и уходом за лицами с данным заболеванием.

