Зеленский: Азербайджанское посольство было задето обломками ракеты «Искандер»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние атаки России, сделав публикацию на своей странице в соцсетях.

Как сообщает 1news.az, в публикации президента Украины говорится:

«Со вчерашнего вечера наши экстренные службы работают на местах российских ударов. Подлый обстрел – на данный момент нам известно о десятках раненых, среди которых есть дети и беременная женщина.

К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования их семьям и близким. В ударе были задействованы около 430 дронов и 18 ракет, включая баллистические и аэробаллистические.

Это была преднамеренно рассчитанная атака, направленная на то, чтобы причинить максимальный вред людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве повреждены десятки жилых домов.

Азербайджанское посольство было задето обломками ракеты «Искандер».

Главной целью атаки был Киев, а удары также пришлись по Киевской, Харьковской и Одесской областям.

По предварительным данным, сегодня утром россияне использовали ракету «Циркон» в Сумской области.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уже сообщил о ходе спасательных работ на местах. Я благодарен всем, кто помогает нашим людям. Командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко также доложил о результатах работы нашей ПВО. Я благодарю наших воинов за их эффективные действия.

Украина отвечает на эти удары дальнобойными средствами, и мир должен остановить эти атаки на жизнь с помощью санкций. Россия все еще может продавать нефть и выстраивать свои схемы. Все это должно прекратиться. Ведется большая работа с партнерами по укреплению нашей противовоздушной обороны, но этого недостаточно. Нам нужно усиление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и Соединённые Штаты могут помочь. Мы рассчитываем на реальные решения. Спасибо всем, кто помогает».