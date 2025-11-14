Кёнуль Нуруллаева: Главное требование Президента связано с защитой интересов граждан

Президент Ильхам Алиев напомнил всем чиновникам об их обязательствах.

Об этом заявила депутат Милли Меджлиса Азербайджана Кёнуль Нуруллаева:

«12 ноября, во время приема нового полномочного представителя Президента в Нахчыване и назначенных глав исполнительной власти ряда районов, глава государства сделал очень серьезные предупреждения. Из выступления Президента вновь стало ясно, что все хорошо осведомлены о существующих на местах проблемах, которые находятся под особым контролем. Ни один чиновник не должен злоупотреблять своими полномочиями и нарушать права граждан. В особенности главам исполнительной власти следует оправдывать оказанное им доверие.

Добросовестная служба в органах местного самоуправления важна с точки зрения формирования общественного доверия к власти, обеспечения эффективного управления и защиты интересов местного населения. Это способствует развитию местного самоуправления и обеспечивает его легитимность.

Господин Президент также отметил, что для лиц, назначаемых на руководящие должности в регионах, основными принципами работы должны быть, прежде всего, служение народу и сближение с народом. Как выразился глава государства: «Каждый человек, работающий на руководящей должности, каждый чиновник должен быть скромным». Он также подчеркнул, что каждый государственный служащий, вставший на кривой путь, в конечном итоге отвечает перед судом и законом, и, к сожалению, такие случаи существуют и сегодня. Однако обществу также совершенно ясно, что ни одно незаконное действие не останется без последствий. По этой причине одним из главных требований Президента является также ведение серьезной борьбы с негативными явлениями, а в кадровой политике — выбор надежных, профессиональных и морально чистых кадров. Глава государства и в регионах хочет видеть справедливое управление.

Должностные лица должны соблюдать принцип социальной справедливости — обеспечивать равный доступ к ресурсам и возможностям, защищать права человека, поддерживать тех, кто нуждается в помощи и т.д.

В широком смысле социальная справедливость является важным условием для любого общества, для формирования демократического правового государства. Учитывая, что социальная справедливость в Азербайджане является одной из самых фундаментальных ценностей всех действующих законов, все остальные ценности системы государственного управления должны соответствовать ей. Защита интересов граждан должна ещё больше укрепляться как основополагающий принцип построения всей системы социальных отношений между государством, обществом и личностью. В этом и заключается основное требование господина Президента».