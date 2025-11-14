 Кёнуль Нуруллаева: Главное требование Президента связано с защитой интересов граждан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Кёнуль Нуруллаева: Главное требование Президента связано с защитой интересов граждан

First News Media12:48 - Сегодня
Кёнуль Нуруллаева: Главное требование Президента связано с защитой интересов граждан

Президент Ильхам Алиев напомнил всем чиновникам об их обязательствах.

Об этом заявила депутат Милли Меджлиса Азербайджана Кёнуль Нуруллаева:

«12 ноября, во время приема нового полномочного представителя Президента в Нахчыване и назначенных глав исполнительной власти ряда районов, глава государства сделал очень серьезные предупреждения. Из выступления Президента вновь стало ясно, что все хорошо осведомлены о существующих на местах проблемах, которые находятся под особым контролем. Ни один чиновник не должен злоупотреблять своими полномочиями и нарушать права граждан. В особенности главам исполнительной власти следует оправдывать оказанное им доверие.

Добросовестная служба в органах местного самоуправления важна с точки зрения формирования общественного доверия к власти, обеспечения эффективного управления и защиты интересов местного населения. Это способствует развитию местного самоуправления и обеспечивает его легитимность.

Господин Президент также отметил, что для лиц, назначаемых на руководящие должности в регионах, основными принципами работы должны быть, прежде всего, служение народу и сближение с народом. Как выразился глава государства: «Каждый человек, работающий на руководящей должности, каждый чиновник должен быть скромным». Он также подчеркнул, что каждый государственный служащий, вставший на кривой путь, в конечном итоге отвечает перед судом и законом, и, к сожалению, такие случаи существуют и сегодня. Однако обществу также совершенно ясно, что ни одно незаконное действие не останется без последствий. По этой причине одним из главных требований Президента является также ведение серьезной борьбы с негативными явлениями, а в кадровой политике — выбор надежных, профессиональных и морально чистых кадров. Глава государства и в регионах хочет видеть справедливое управление.

Должностные лица должны соблюдать принцип социальной справедливости — обеспечивать равный доступ к ресурсам и возможностям, защищать права человека, поддерживать тех, кто нуждается в помощи и т.д.

В широком смысле социальная справедливость является важным условием для любого общества, для формирования демократического правового государства. Учитывая, что социальная справедливость в Азербайджане является одной из самых фундаментальных ценностей всех действующих законов, все остальные ценности системы государственного управления должны соответствовать ей. Защита интересов граждан должна ещё больше укрепляться как основополагающий принцип построения всей системы социальных отношений между государством, обществом и личностью. В этом и заключается основное требование господина Президента».

Поделиться:
136

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию Азиатского банка развития - ФОТО

Общество

На бакинском рынке в бастурме из говядины обнаружена ДНК лошади - ФОТО

Общество

Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях в Мингячевире - ФОТО

Общество

Yves Rocher Azerbaijan представляет новую серию Glow Énergie [C+] - ФОТО

Общество

Кёнуль Нуруллаева: Главное требование Президента связано с защитой интересов граждан

На бакинском рынке в бастурме из говядины обнаружена ДНК лошади - ФОТО

В Сабирабаде убита 42-летняя женщина, задержан ее брат

Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях в Мингячевире - ФОТО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Севиндж Османгызы вызвана в Генеральную прокуратуру

Столичный вор воспользовался состоянием хозяйки Jeep и похитил крупную сумму

Кто он — Вагиф Курбанов, удостоенный звания Национального героя спустя 33 года после своей смерти

Прокуроры запросили наказание для граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях

Последние новости

Президент: Азербайджан вкладывает большие инвестиции в современную железнодорожную и автодорожную инфраструктуру

Сегодня, 12:50

Кёнуль Нуруллаева: Главное требование Президента связано с защитой интересов граждан

Сегодня, 12:48

Президент Азербайджана: Сотрудничество в сфере безопасности транспортных маршрутов является гарантом экономического развития братских государств

Сегодня, 12:45

На бакинском рынке в бастурме из говядины обнаружена ДНК лошади - ФОТО

Сегодня, 12:43

Президент Ильхам Алиев принял делегацию Азиатского банка развития - ФОТО

Сегодня, 12:40

В Сабирабаде убита 42-летняя женщина, задержан ее брат

Сегодня, 12:37

Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях в Мингячевире - ФОТО

Сегодня, 12:34

Глава МИД: тупик в отношениях с Грузией - результат решений ЕС

Сегодня, 12:30

СМИ: В ближайшее время ожидаются новые громкие задержания

Сегодня, 12:25

Армянское лобби против мира: Почему «Ай дата» боится азербайджанской миссии в Газе

Сегодня, 12:23

Мировая премьера: Edward Maya и азербайджанский диджей HAFEX выпустили совместный трек - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

Израиль отказал премьеру Норвегии во въезде в страну

Сегодня, 12:15

В Армении задержан еще один журналист

Сегодня, 12:10

Зеленский: Азербайджанское посольство было задето обломками ракеты «Искандер»

Сегодня, 12:07

Пашинян: Армения готова хоть сегодня обеспечить транзит грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан

Сегодня, 11:50

Сегодня - День борьбы с диабетом

Сегодня, 11:45

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции

Сегодня, 11:37

Пашинян о сроках аренды «маршрута Трампа»: Либо 49, либо 99 лет

Сегодня, 11:28

Тунзаля Агаева дала новую жизнь хиту 17-летней давности - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

Лейла Алиева посетила семью шехидов в Мингячевире, ознакомилась с рядом социальных учреждений - ФОТО

Сегодня, 11:10
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52