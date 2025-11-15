Румыния решительно осудила обстрел здания посольства Азербайджана в Киеве

Министерство иностранных дел Румынии решительно осудило обстрел здания посольства Азербайджана в Киеве.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что попадание ракеты (российской - ред.) типа "Искандер" на территорию посольства Азербайджана в Киеве в результате ракетных и дроновых атак, произошедших около 1:00 ночи 14 ноября является грубым нарушением Венской конвенции.

"Территория дипломатических представительств неприкосновенна. Выражаем полную солидарность с министерством иностранных дел Азербайджана и нашими азербайджанскими коллегами", - заявили в румынском МИДе.

Источник: Report