 Алекберли: ОЗА опирается на международное право в вопросе возвращения западных азербайджанцев | 1news.az | Новости
Политика

Алекберли: ОЗА опирается на международное право в вопросе возвращения западных азербайджанцев

First News Media12:51 - Сегодня
Международное право является основой в вопросе возвращения западных азербайджанцев на исторические земли.

Об этом заявил председатель ОЗА Азиз Алекберли на международной научной конференции "Право на возвращение в условиях международного мира и сотрудничества", посвященной "Году Конституции и Суверенитета".

Он отметил, что основная цель - обеспечение мирного, безопасного и достойного возвращения людей на свои земли.

"В этом направлении постоянно в центре внимания находится сотрудничество с международными организациями. Мы особо подчеркнули в наших документах, что Община уважает все нормы и принципы международного права. До сведения мировой общественности доведено, что преступления армян против наших соотечественников перешли все границы. К сожалению, Армения не только не желает нести ответственность за все свои преступления, но и отрицает право азербайджанцев, изгнанных с земель предков, на возвращение. Материальное и культурное наследие Азербайджана было разрушено армянами. По этому поводу мы направили обращения во все соответствующие структуры, включая ЮНЕСКО. Несмотря на постоянные призывы Общины, Армения не дает положительного ответа по этому вопросу".

Алекберли добавил, что после вашингтонской встречи 8 августа этого года армянская общественность, политики и СМИ начали распространять ложную информацию о том, что якобы в Азербайджане отказались от идеи возвращения в Западный Азербайджан.

"Они даже утверждали, что Община Западного Азербайджана прекратит свою деятельность и вся работа в этом направлении будет остановлена. Однако, выступление президента Азербайджана в Национальной Академии Наук свидетельствует об обратном. Так что, армяне не достигнут желаемого", - подчеркнул он.

Источник: Report

