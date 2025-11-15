S&P Global Ratings присудило SOCAR наивысший за последние 8 лет рейтинг ВВ

S&P Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг эмитента SOCAR до уровня BB.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на пресс-релиз SOCAR.

«Укрепление финансовой устойчивости SOCAR, её ключевая роль в экономике страны благодаря масштабу и значимости деятельности, а также повышение корпоративных стандартов управления и другие важные характеристики обеспечили повышение рейтинга», - отмечено в пресс-релизе.

Сообщается, что несмотря на волатильность, наблюдавшуюся на энергетических рынках в последние годы, SOCAR отличается четырьмя годами подряд положительным свободным денежным потоком, стабильным профилем долга и высоким уровнем ликвидности. Достичь этих результатов позволили система управления рисками компании, операционная устойчивость и высокая эффективность реализации финансовых решений.

«Прогноз S&P «стабильный» отражает позитивный подход и обоснованные ожидания в отношении способности SOCAR поддерживать текущие финансовые показатели в средне- и долгосрочной перспективе», - указано в пресс-релизе.

В то же время, сокращение долговых обязательств, сохранение ликвидности и рост доверия на международных финансовых рынках подтверждают эффективность стратегии устойчивого финансового управления SOCAR.

В результате этих комплексных мер впервые в истории компании были присвоены два международных кредитных рейтинга инвестиционного уровня – BBB- (Fitch Ratings) и Baa3 (Moody’s), что является индикатором финансовой устойчивости и надежности SOCAR на мировых рынках капитала.

Также SOCAR, стремясь облегчить доступ к альтернативным финансовым ресурсам и привлечь дополнительные инвестиционные фонды на мировых рынках капитала, а также обеспечить использование «зеленых» и «устойчивых» финансовых инструментов, стала первой компанией в Каспийском регионе, получившей предварительный рейтинг BBB от MSCI по критериям ESG (экология, социальная ответственность и управление). Этот рейтинг свидетельствует о более сильных позициях SOCAR по сравнению с большинством национальных нефтяных компаний. В настоящее время SOCAR ведет активные переговоры с другими рейтинговыми компаниями в этом направлении для получения новых рейтингов ESG.

Следует отметить, что S&P Global Ratings является одним из самых влиятельных международных рейтинговых агентств, оценивающих кредитное качество и риски на мировых рынках капитала. Рейтинги компании оказывают непосредственное влияние на решения и планы заимствований инвесторов и финансовых институтов. Текущий рейтинг BB является наивысшим рейтингом SOCAR за последние восемь лет.