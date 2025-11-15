ЕС продолжит поддерживать инициативы Азербайджана в сфере цифровизации

Необходимость расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в сфере цифровизации обсуждалась на встрече заместителя министра цифрового развития и транспорта Самеддина Асадова с послом Европейского Союза в Азербайджане Марияной Куюнджич.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Министерства, на встрече также состоялся разговор о процессе подготовки ко Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций в Баку.

М.Куюнджич высоко оценила усилия нашей страны по развитию глобальной цифровой связи и содействию устойчивой трансформации и вновь выразила поддержку упомянутым инициативам.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, подчеркнула готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества с ЕС в сфере цифровизации и транспорта, а также отметила важность наполнения этого сотрудничества новым содержанием в рамках Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций.