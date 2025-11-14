Алиев и Зеленский осудили ракетный удар России по посольству Азербайджана в Киеве
Президент Украины Володимир Зеленский 14 ноября позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента АР.
В.Зеленский выразил осуждение в связи с тем, что в результате ракетной атаки России в очередной раз был нанесен ракетный удар по административному зданию посольства Азербайджана в Украине, и выразил серьезную обеспокоенность этим инцидентом.
Глава нашего государства также, в свою очередь, осудил очередной ракетный удар по зданию посольства Азербайджана в Украине, и выразил серьезную обеспокоенность в связи с этим, подчеркнув недопустимость подобных атак на дипломатические представительства, в соответствии с нормами и принципами международного права.
В ходе телефонного разговора В.Зеленский выразил благодарность за гуманитарную поддержку, оказываемую нашей страной Украине.
Главы государств также обсудили вопросы двусторонних отношений.
