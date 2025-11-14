Алиев и Зеленский осудили ракетный удар России по посольству Азербайджана в Киеве

Президент Украины Володимир Зеленский 14 ноября позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента АР.



В.Зеленский выразил осуждение в связи с тем, что в результате ракетной атаки России в очередной раз был нанесен ракетный удар по административному зданию посольства Азербайджана в Украине, и выразил серьезную обеспокоенность этим инцидентом.



Глава нашего государства также, в свою очередь, осудил очередной ракетный удар по зданию посольства Азербайджана в Украине, и выразил серьезную обеспокоенность в связи с этим, подчеркнув недопустимость подобных атак на дипломатические представительства, в соответствии с нормами и принципами международного права.

В ходе телефонного разговора В.Зеленский выразил благодарность за гуманитарную поддержку, оказываемую нашей страной Украине.

Главы государств также обсудили вопросы двусторонних отношений.

Читайте по теме:

Посол России вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота

В результате ракетного обстрела Киева нанесен ущерб зданию посольства Азербайджана в Украине - ФОТО