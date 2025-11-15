Во Франции эфир телеканала прервали из-за угрозы взрыва

Вещание французского круглосуточного новостного телеканала BFMTV было нарушено из-за сообщения с угрозой взрыва здания, в котором расположена его студия.

Об этом сообщила газета Le Parisien.

Ведущим пришлось покинуть студию после того, как в здании телеканала была объявлена эвакуация персонала. Полицейские вместе с группой саперов прибыли к расположенному в XV округе зданию. Проверка была начата, когда некий интернет-пользователь заявил, что здание, в котором находится студия телеканала, взорвется в 15:15 по местному времени.

Полиция прибыла на место для проверки.

Источник: ТАСС