Азербайджанская делегация встретилась с президентом ТРСК
Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман в Никосии принял делегацию Азербайджана во главе с председателем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан – ТРСК Джаванширом Фейзиевым.
Об этом сообщается на официальном сайте президента ТРСК.
Отмечается, что Т. Эрхюрман выразил удовлетворение встречей с делегацией. Дж. Фейзиев, в свою очередь, поздравил президента ТРСК с Днем Республики.
Затем Т. Эрхюрман и делегация обменялись памятными подарками.
Источник: Report
