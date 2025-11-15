Азербайджанская делегация встретилась с президентом ТРСК

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман в Никосии принял делегацию Азербайджана во главе с председателем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан – ТРСК Джаванширом Фейзиевым.

Об этом сообщается на официальном сайте президента ТРСК.

Отмечается, что Т. Эрхюрман выразил удовлетворение встречей с делегацией. Дж. Фейзиев, в свою очередь, поздравил президента ТРСК с Днем Республики.

Затем Т. Эрхюрман и делегация обменялись памятными подарками.

Источник: Report