В Москве прошел митинг против Пашиняна

Возле армянского посольства в Москве прошел митинг против действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении священнослужителей.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что участие в акции приняли около 250 человек.

Собравшиеся требовали от армянских властей освободить всех задержанных ранее священников. Участники митинга заявляли, что действия Пашиняна «вносят вражду среди народа», сеют хаос и отравляют общественное сознание в Армении.

Ранее архиепископ Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэл Аджапахян был признан виновным по делу о призывах к захвату власти.

Источник: Лента.ру