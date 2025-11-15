В Москве прошел митинг против Пашиняна
Возле армянского посольства в Москве прошел митинг против действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении священнослужителей.
Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Сообщается, что участие в акции приняли около 250 человек.
Собравшиеся требовали от армянских властей освободить всех задержанных ранее священников. Участники митинга заявляли, что действия Пашиняна «вносят вражду среди народа», сеют хаос и отравляют общественное сознание в Армении.
Ранее архиепископ Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэл Аджапахян был признан виновным по делу о призывах к захвату власти.
Источник: Лента.ру
