Путин и Нетаньяху обсудили развитие ситуации в секторе Газа и иранскую ядерную программу

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили обстановку на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию в секторе Газа.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по обстановке в Ближневосточном регионе, включая развитие ситуации в секторе Газа в контексте реализации соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, положение дел вокруг иранской ядерной программы и вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии", - говорится в сообщении.

Источник: ТАСС