Сестра рассказала о последних минутах жизни дочери Яшара Нури - ВИДЕО

Старшая дочь покойного народного артиста Яшара Нури Ульвия Яшаргызы скончалась утром 15 ноября от сердечной недостаточности.

Ее сестра Улькер Яшаргызы рассказала о трагическом происшествии телеканалу Baku TV.

"Сестра позвонила мне в половине четвертого ночи и сказала: "Я чувствую себя очень плохо, скажи маме, чтобы она срочно приехала". Пока мама добиралась до нее, племянница связалась со мной по видеозвонку со словами: "Тётя, я боюсь. Мама упала на пол". Когда она направила камеру в сторону сестры, я увидела, что она просто смотрит в одну точку - жизнь покинула ее", - поделилась Ульвия Яшаргызы.

Источник: Oxu.az