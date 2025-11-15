За 5 лет эксплуатации по ТАР прокачено почти 53 млрд кубометров газа

Сегодня исполняется 5 лет со дня ввода в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Азербайджана, за истекший период по этому трубопроводу было транспортировано около 52,7 млрд кубометров природного газа.

«TAP, один из важных компонентов Южного газового коридора, ещё больше укрепляет позиции нашей страны как надёжного партнёра в энергетическом секторе. Кроме того, он вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности региона», - отмечено в сообщении Минэнерго.