МИД Азербайджана поздравил Палестину с Национальным днем
Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало на своей странице в соцсети X поздравление по случаю Национального дня Палестины.
Как сообщает 1news.az, в публикации отмечено:
"По случаю Национального дня Палестины выражаем сердечные поздравления палестинскому народу и его правительству. С Днем независимости Палестины!".
On the occasion of the Palestine National Day, we convey our heartfelt congratulations to the People and Government of Palestine.
Happy Palestine National Day!🇦🇿-🇵🇸@pmofa pic.twitter.com/s1Fx1lkVtX — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 15, 2025
