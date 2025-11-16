Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю предоставления Азербайджану статуса полноправного участника Консультативной встречи глав государств ЦА

Помощник Президента Азербайджана — руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился ещё одной публикацией в связи с 7-й Консультативной встречей глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия + Азербайджан» в столице Узбекистана Ташкенте.

Представляем данную публикацию:

«На основании решения глав государств Центральной Азии Азербайджан принят в качестве полноправного члена. Наши братские связи и историческое наследие переходят в политическое, геополитическое и геоэкономическое единство. С этого момента Центральная Азия выступает как «шестёрка».

В публикации также представлен документ о полноправном участии Азербайджана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В документе говорится:

«После рассмотрения обращения азербайджанской стороны принято решение о принятии Азербайджанской Республики в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии».