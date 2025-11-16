Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю предоставления Азербайджану статуса полноправного участника Консультативной встречи глав государств ЦА
Помощник Президента Азербайджана — руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился ещё одной публикацией в связи с 7-й Консультативной встречей глав государств Центральной Азии в формате «Центральная Азия + Азербайджан» в столице Узбекистана Ташкенте.
Представляем данную публикацию:
«На основании решения глав государств Центральной Азии Азербайджан принят в качестве полноправного члена. Наши братские связи и историческое наследие переходят в политическое, геополитическое и геоэкономическое единство. С этого момента Центральная Азия выступает как «шестёрка».
В публикации также представлен документ о полноправном участии Азербайджана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
В документе говорится:
«После рассмотрения обращения азербайджанской стороны принято решение о принятии Азербайджанской Республики в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии».
With the Decision of Central Asian Heads of State Azerbaijan admitted as full fledged member. Our brotherly ties and historical heritage becomes political/geopolitical and geo -economic unity. From now on, Central Asia stands as 6.
Unofficial translation.
SEVENTH… pic.twitter.com/TqLhV4pHT3 — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 16, 2025