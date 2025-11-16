Лидеры стран Центральной Азии приняли концепцию региональной безопасности и стабильности

Концепцию региональной безопасности, стабильности и развития, а также каталог рисков безопасности региона и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы приняли лидеры стран Центральной Азии по итогам консультативной встречи глав государств региона при участии лидера Азербайджана Ильхама Алиева, прошедшей в Ташкенте.

"Уверен, что принимаемые сегодня Концепция региональной безопасности и стабильности, а также каталог рисков и угроз позволят значительно повысить эффективность нашего сотрудничества в этой сфере", - сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Участники саммита подписали совместное обращением к странам - членам ООН о кандидатуре Киргизии в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годы. Было принято решение наградить президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева почетным знаком глав государств Центральной Азии.

Источник: ТАСС