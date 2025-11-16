Володимир Зеленский: Украина ведет активную работу по закупке природного газа у Азербайджана

Украина ведет активную работу по закупке природного газа у Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Украины Володимир Зеленский написал на своей странице в Facebook.

«Мы создаем широкие возможности для зимних поставок. В частности, через наших польских партнеров мы активно работаем с Азербайджаном. Надеемся на долгосрочные контракты», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, совместно с Францией готовится историческое соглашение, которое значительно усилит боевую авиацию, противовоздушную оборону и другие оборонные возможности Украины.

Зеленский также выразил уверенность в том, что его предстоящий визит в Испанию будет продуктивным.

«Согласно программе визита, это будет в понедельник. Визит будет содержательным, это действительно будет поддержка, которая поможет Украине защищаться и достигать своих целей», — отметил глава государства.