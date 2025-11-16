Азербайджан стал полноправным участником Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, такое решение принято на состоявшемся в Ташкенте заседании 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

«Рассмотрев обращение азербайджанской стороны, принять Азербайджанскую Республику в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии», - говорится в решении.

Совещанию министров иностранных дел государств Центральной Азии поручено привести в соответствие регламентирующие документы.

Решение подписали Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.