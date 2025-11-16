 Председатель COP29 в Белене поделился опытом Азербайджана в сфере «зеленого» перехода | 1news.az | Новости
Политика

Председатель COP29 в Белене поделился опытом Азербайджана в сфере «зеленого» перехода

First News Media13:20 - Сегодня
Председатель COP29 в Белене поделился опытом Азербайджана в сфере «зеленого» перехода

В рамках инициативы «Обязательство по глобальному хранению энергии и сетям», выдвинутой председательством COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, председатель COP29 Мухтар Бабаев на климатическом саммите COP30, проходящем в городе Белен (Бразилия) поделился опытом Азербайджана в сфере зеленого энергетического перехода и регионального сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии Мухтар Бабаев отметил, что к этой инициативе уже присоединились около 70 стран. «Меры, принимаемые Азербайджаном на местном уровне, и региональные инициативы напрямую вносят вклад в цели этой глобальной инициативы. Наша страна в настоящее время превращается в важный региональный центр по передаче зеленой энергии. С участием нашей страны реализуются четыре проекта региональных зеленых энергетических коридоров. Один из них – проект зеленого энергетического коридора «Центральная Азия – Азербайджан», который соединит электросети Казахстана и Узбекистана с сетью Азербайджана посредством подводного высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря. С помощью этого проекта предусматривается экспорт производимой в регионе зеленой энергии на рынки Европы.

Также до конца 2027 года Азербайджан планирует интегрировать в национальную энергосистему примерно 2 ГВт возобновляемой энергии. Для этого проведен комплексный анализ в направлении укрепления энергетической сети и эффективной интеграции источников возобновляемой энергии, предпринимаются целенаправленные шаги.

С целью модернизации энергетической сети Азербайджана Министерство энергетики подписало с международными партнерами Меморандум о взаимопонимании для проведения анализа передающей энергосети Азербайджана. Эта инициатива будет способствовать росту производства возобновляемой энергии в Азербайджане и укрепит роль страны как регионального энергетического экспортера», — отметил Мухтар Бабаев.

Также председатель COP29 сообщил, что посредством платформы DIgSILENT будут созданы и протестированы в соответствии с реальными операционными сценариями статические и динамические модели энергетической сети. Параллельно через платформу моделирования Plexos будут осуществляться долгосрочные прогнозы по спросу на электроэнергию до 2040 года.

«Для поддержки интеграции возобновляемых источников энергии в больших объемах в стране планируется установка двух систем хранения энергии на батареях. Эти системы общей мощностью 250 МВт и объемом хранения 500 МВт⋅ч обеспечат стабильную интеграцию в сеть 2 ГВт возобновляемой энергии. Соответствующий тендер уже завершен, продолжаются работы по установке», — добавил Мухтар Бабаев.

Он подчеркнул, что инициатива «Обязательство по глобальному хранению энергии и сетям» имеет большое значение для гибкости и устойчивости энергетической системы, а также сокращения выбросов углерода. Азербайджан реализует долгосрочную энергетическую стратегию, полностью соответствующую целям этой инициативы, и стремится к тому, чтобы зеленый энергетический переход был как устойчивым, так и инклюзивным.

