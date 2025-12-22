Йылмаз: Энергокоридор через Нахчыван укрепит сотрудничество Турции и Азербайджана

Турция и Азербайджан должны в кратчайшие сроки реализовать планируемый энергетический коридор через Нахчыван, что позволит существенно укрепить сотрудничество двух стран в энергетической сфере.

Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на 12-м заседании азербайджано-турецкой совместной межправительственной комиссии.

По его словам, несмотря на глобальные экономические вызовы, Турции удается сохранять темпы экономического роста.

"Укрепляя наше доверие на международных рынках, мы одновременно усиливаем сотрудничество с Азербайджаном. Мир проходит через болезненный этап трансформации, в ходе которого перестраиваются системы энергетической безопасности и цепочки поставок. В этом хаосе возвышаются два ключевых игрока, выступающие надежной гаванью и несокрушимым мостом между Востоком и Западом: Турция и Азербайджан", - отметил Йылмаз.

Он подчеркнул, что основы, заложенные проектами Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, сегодня через Трансанатолийский газопровод (TANAP) трансформировались в гарантию энергетической безопасности Европы.

"Однако наше видение не может ограничиваться только транспортировкой нефти и газа по трубопроводам. Мы не просто транзитные страны, доставляющие ресурсы Каспийского моря на Запад, а стратегические центры, где управляются энергетические потоки и обеспечивается безопасность поставок. В этом контексте мы должны диверсифицировать наше энергетическое сотрудничество, включив в него возобновляемые источники энергии, и как можно скорее реализовать планируемый энергетический коридор через Нахчыван, еще больше укрепив наше энергетическое партнерство", - заявил Йылмаз.

Источник: Report