 COP30: Президент COP29 призвал к достижению цели по климатическому финансированию в $1,3 трлн - ФОТО
Политика

COP30: Президент COP29 призвал к достижению цели по климатическому финансированию в $1,3 трлн - ФОТО

First News Media12:31 - Сегодня
COP30: Президент COP29 призвал к достижению цели по климатическому финансированию в $1,3 трлн - ФОТО

В рамках проходящей в Белене (Бразилия) климатической конференции COP30 состоялась сессия высокого уровня на тему «Дорожная карта от Баку до Белена», организованная председательствами COP29 и COP30.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев сделал важные заявления о дальнейших целях климатического финансирования и укреплении глобального сотрудничества.

«Дорожная карта от Баку до Белена» показывает, что цель по ежегодному климатическому финансированию в объеме 1,3 триллиона долларов к 2035 году вполне достижима. Но для этого необходимы большая политическая воля, постоянное внимание и сильная координация всех заинтересованных сторон», – заявил М.Бабаев.

Президент COP29 подчеркнул, что процесс совпадает с периодом подготовки государствами новых климатических планов и для их задействования с максимально высокими амбициями требуются значительные инвестиции: «До сих пор климатическое финансирование не поступало в развивающиеся страны с надлежащей скоростью и масштабом. Если страны хотят смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним, должен быть обеспечен их доступ к капиталу».

Мухтар Бабаев особо отметил важность обязательства по государственному финансированию в размере 300 миллиардов долларов: «Это – основной столп Бакинской финансовой цели. Дотации и льготная финансовая помощь имеют жизненно важное значение для стран, несущих наименьшую ответственность, но сталкивающихся с самыми тяжелыми последствиями».

На мероприятии было подчеркнуто, что «Дорожная карта от Баку до Белена» сформирована на основе 227 письменных предложений как межправительственных, так и неправительственных участников. М.Бабаев добавил, что Азербайджан продолжает выполнять свои обязательства в качестве председателя COP29: «Мы будем привлекать доноров к ответственности за данные обещания. Каждая страна должна объявить свой план вклада в климатическое финансирование».

Главный переговорщик COP29 и заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев рассказал об основных достижениях COP29 и роли азербайджанской дипломатии в борьбе с изменением климата.

Я.Рафиев отметил, что концепция «От Баку до Белена» является не только техническим переходом, но и воплощением преемственности целей и общей ответственности.

Азербайджан, председательствуя на COP29, создал важный поворот в климатической дипломатии и выдвинул основанную на научных знаниях, инклюзивную и ориентированную на результат модель сотрудничества.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стилл заявил, что климатическое финансирование играет ключевую роль в глобальной климатической деятельности: «Климатическое финансирование является основой успешных климатических мер. Оно превращает планы в конкретные шаги вперед, воплощает амбиции в реальность. «Дорожная карта от Баку до Белена» — это мощный сигнал доверия: ежегодное климатическое финансирование в размере 1,3 триллиона долларов к 2035 году не только реально, но и необходимо. Это служит мостом между высокими амбициями и реальными действиями».

В ходе мероприятия были также объявлены планируемые пилотные проекты по Уганде, Чаду, Гвинее-Бисау и Ираку, которые будут реализованы в рамках деятельности Бакинского центра действий в области климата и мира. Проекты охватывают финансируемые решения для сообществ, живущих в условиях сложного климата.

Мухтар Бабаев завершил свою речь словами: «С COP30 мы вступаем в первый полный цикл реализации Парижского соглашения. Это десятилетие должно протекать под руководством Дорожной карты в области климатического финансирования».

«Я был избран всего пять дней назад, и как председатель COP сделаю все необходимое в течение следующих 360 дней, чтобы достичь еще большего прогресса в реализации цели 1,3 триллиона долларов», — сказал президент COP30, бразильский посол Андре Корреа ду Лаго.

