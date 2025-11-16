Хикмет Гаджиев: Связи между Азербайджаном и странами ЦА динамично развиваются

В последнее время наблюдается динамичное развитие связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии, имеющими общие исторические корни, а также культурные и духовные ценности.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в беседе с журналистами.

"В последнее время мы отчетливо видим динамичное развитие связей между странами Центральной Азии и Азербайджаном. Интенсивные визиты президента в страны региона, лидеров стран региона в Азербайджан, наша деятельность в рамках международных организаций являются ярким примером расширяющихся связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии", - отметил Гаджиев.

Источник: Report