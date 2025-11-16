Хикмет Гаджиев: Азербайджан расширяет горизонты внешней политики

Армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом, Азербайджан впредь расширяет горизонты внешней политики.

Об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан имеет разностороннюю геополитическую идентичность, с одной стороны являясь страной Южного Кавказа и Центральной Азии, а также располагаясь в бассейне Каспийского моря. Азербайджан является составной частью Ближневосточного региона, находится в Черноморском бассейне. Все это создает основу для проведения активной политики в рамках новой внешнеполитической концепции Азербайджана, заложенной президентом", - отметил он.

По словам Гаджиева, в связи с этим этот формат обещает большие возможности и перспективы для дальнейшего углубления отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии, основанных на стратегическом партнерстве и союзничестве, для расширения экономических, торговых, культурных, гуманитарных, а также транспортно-логистических связей.

