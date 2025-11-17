Дорожная полиция прокомментировала ДТП со спортсменом, снимавшим себя за рулём - ВИДЕО

«За рулём важна каждая секунда. Любая форма использования телефона за рулём - будь то разговор, переписка или видеосъёмка – подвергает серьезному риску как жизнь самого водителя, так и безопасность других участников движения».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Ровшан Тагиев, комментируя кадры, распространившиеся в социальных сетях, о том, как спортсмен Хидаят Магеррамли попал в аварию, снимая видео за рулём.

По словам Ровшана Тагиева, отвлечение внимания всего на несколько секунд может привести к тому, что водитель не заметит пешехода, стоящего на обочине, встречный транспорт или любую внезапно возникшую опасность: «Движение автомобиля на десятки метров без контроля за те 2–3 секунды, когда водитель отводит взгляд от дороги, является одной из главных причин аварий. Начальник отдела отметил, что удерживание руля одной рукой и съёмка видео на телефон другой рукой напрямую создает угрозу безопасности дорожного движения, и такое поведение является реальным источником опасности для жизни и здоровья всех участников движения».

Также сообщается, что распространенные в социальных сетях кадры не являются новым инцидентом, это старые кадры ранее произошедшей аварии.