Пресечена попытка контрабанды наркотиков дроном из Ирана - ФОТО

Пресечена попытка переброски крупной партии наркотических средств на территорию страны с помощью БПЛА.

Как сообщает 1news.az, об этом информировал пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС).

Отмечается, что надежная охрана государственной границы, а также меры по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров успешно продолжаются. На служебном участке пограничного отряда «Горадиз» Командования Пограничных войск Государственной пограничной службы была пресечена попытка переброски из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику 17 килограммов 235 граммов наркотических средств (14 кг 85 граммов марихуаны, 3 кг 120 граммов метамфетамина, 30 граммов опиума) и 500 таблеток наркотического вещества метадон М-40 с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В результате проведенных пограничных поисковых и оперативных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан гражданин Азербайджанской Республики - Оруджов Азер Магеррам оглу, 1987 года рождения.

Во время предварительного допроса задержанный признался, что прибыл на эту территорию с целью забрать наркотические средства.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.