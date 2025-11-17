Названы основные причины аварий на дорогах Баку - ВИДЕО

«Несоблюдение безопасной дистанции и превышение скорости привели к авариям».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел.

«В дождливую погоду риск аварий возрастает. Чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия, необходимо соблюдать правила, как уже было сказано. К сожалению, из-за несоблюдения правил некоторыми водителями в дождливую погоду на дорогах столицы происходят аварии. Анализ ДТП, особенно с участием грузовых автомобилей, показывает, что основными причинами происшествий являются несоблюдение безопасной дистанции и управление транспортным средством на высокой скорости без учета риска скольжения.

Поскольку в такую погоду скорость движения на дорогах снижается, происходящие аварии, а также поломки автомобилей, оставшихся на дороге, приводят к увеличению продолжительности транспортных заторов.

Учитывая всё это, водители должны свести скоростной режим к минимуму, сохранять дистанцию больше нормы и полностью сосредоточить свое внимание на направлении движения», - говорится в сообщении.