При партнерстве Azercell реализован проект «Школа бизнес-ангелов»

First News Media14:40 - Сегодня
Мобильный оператор продолжает поддерживать развитие инвестиционной культуры в Азербайджане.

В Баку при партнерстве Azercell Telecom успешно реализован проект «Школа бизнес-ангелов», направленный на развитие инновационной и инвестиционной экосистемы страны.

Главной целью проекта стало формирование нового поколения инвесторов, расширение их теоретических знаний и практических навыков, а также продвижение устойчивой инвестиционной культуры в Азербайджане.

Трёхдневная программа включала серию специализированных тренингов, а также инвестиционный саммит.

В ходе выступления Джордж Хелд, Исполнительный директор Azercell Telecom по технологиям и информации (CTIO), отметил роль компании в развитии инновационной среды:
«На протяжении многих лет Azercell активно поддерживает формирование и развитие предпринимательства и технологических инициатив в Азербайджане. Мы уверены, что такие инициативы способствуют экономической трансформации страны и стимулируют инновации. Также убеждены, что наши молодые специалисты обладают творческим и инновационным потенциалом, и постоянная поддержка Azercell помогает его развивать».

Более 500 потенциальных инвесторов приняли участие в образовательных сессиях, охватывающих такие темы как правовая база, управление рисками, инвестиционные стратегии и диверсификация портфеля.

В рамках саммита состоялись презентации местных стартапов, панельные дискуссии и выступления международных экспертов. По итогам мероприятия 5 отобранных участников получили путевки для участия в программе «Silicon Valley Tour» в США.

